Крамер рассказал, что было бы с российскими лыжниками за повторение протеста Клебо

Старший тренер сборной России, немец Маркус Крамер ответил на вопрос, что случилось бы с российскими лыжниками за повторение протеста Йоханнеса Клебо. Напомним, Клебо отказывался выступать за сборную Норвегии из-за конфликта со спонсорами.

«Всё очень просто. Им не разрешили бы выступать за сборную на соревнованиях.

В России немного другая система со спонсорами — главные всегда должны быть на твоём костюме. Также лыжники в России просто не будут задавать вопросы про это. Спонсоры — это не то, что их интересует», — приводит слова Крамера Nettavisen.

Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал единственным лыжником в национальной сборной, кто отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.

Новым спонсором Федерации лыжных видов спорта Норвегии перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.