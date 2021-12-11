Крамер рассказал, что было бы с российскими лыжниками за повторение протеста Клебо

Старший тренер сборной России, немец Маркус Крамер ответил на вопрос, что случилось бы с российскими лыжниками за повторение протеста Йоханнеса Клебо. Напомним, Клебо отказывался выступать за сборную Норвегии из-за конфликта со спонсорами.
«Всё очень просто. Им не разрешили бы выступать за сборную на соревнованиях.
В России немного другая система со спонсорами — главные всегда должны быть на твоём костюме. Также лыжники в России просто не будут задавать вопросы про это. Спонсоры — это не то, что их интересует», — приводит слова Крамера Nettavisen.
Напомним, трёхкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо стал единственным лыжником в национальной сборной, кто отказался использовать логотип нового спонсора на своём комбинезоне.
Новым спонсором Федерации лыжных видов спорта Норвегии перед стартом сезона стал крупный стриминговый сервис Viaplay, где в числе прочих транслируются лыжные гонки.
- 11 декабря 2021
-
00:39
-
00:27
-
00:11
- 10 декабря 2021
-
21:51
-
21:37
-
19:46
-
19:24
-
17:43
-
16:27
-
16:22
-
12:21
-
12:10
-
11:23
-
11:07
-
10:45
-
08:58
-
08:10
- 9 декабря 2021
-
22:36
-
22:28
-
20:27
-
16:52
-
15:37
-
15:27
-
14:54
-
13:03
-
13:00
-
12:42
-
12:27
-
12:00
-
11:48
-
11:33
-
08:41
-
00:49
-
00:15
- 8 декабря 2021
-
22:40