Шведская лыжница Хагстрём рассказала о расставании со своим парнем

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём рассказала о расставании с парнем шведским лыжником Йонасом Эрикссоном.



«Тогда для меня лучшим вариантом было расставание. Понятно, что такие вещи всегда даются тяжело и отнимают много сил. Я думаю, что после всего этого сейчас я чувствую себя хорошо. У меня есть очень хорошие друзья, которые заботятся обо мне.



Мне даже нравится быть одинокой, это весело! Но в то же время это сложно. Было бы странно, если бы после расставания мне было бы всё время весело. Это идёт волнами. Иногда ты чувствуешь себя довольно плохо, но иногда это приятно.



Это был очень тяжёлый период в начале, но сейчас всё круто. Мы несколько раз бывали на одних и тех же мероприятиях. Это особая ситуация, но это круто. Всё идёт хорошо, хоть и скучно», – цитирует Хагстрём Expressen.

Новость по теме Крамер рассказал, что было бы с российскими лыжниками за повторение протеста Клебо