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В Норвегии объяснили, почему Клебо не отстранили за протест против спонсора

В Норвегии объяснили, почему Клебо не отстранили за протест против спонсора
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг объяснил, почему Йоханнеса Клебо не отстранили за протест против нового спонсора команды, сервиса Viaplay.

«Проведение такой авторитарной линии — это не норвежский стиль руководства и не наша организационная культура. Человек пытается ориентироваться на сложившиеся ситуации, и смотря на них принимать решения. Пока я работаю на своей позиции, по крайней мере, я буду делать так.

Другой руководитель, наверное, поступил бы иначе, но я стараюсь решать вопросы внутри команды. Я думаю, что иметь разногласия — это нормально, но мы должны уметь не выносить всё это напоказ. Не все споры следует решать публично», — приводит слова Бьервига Nettavisen.

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