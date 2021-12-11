В Норвегии объяснили, почему Клебо не отстранили за протест против спонсора

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг объяснил, почему Йоханнеса Клебо не отстранили за протест против нового спонсора команды, сервиса Viaplay.

«Проведение такой авторитарной линии — это не норвежский стиль руководства и не наша организационная культура. Человек пытается ориентироваться на сложившиеся ситуации, и смотря на них принимать решения. Пока я работаю на своей позиции, по крайней мере, я буду делать так.

Другой руководитель, наверное, поступил бы иначе, но я стараюсь решать вопросы внутри команды. Я думаю, что иметь разногласия — это нормально, но мы должны уметь не выносить всё это напоказ. Не все споры следует решать публично», — приводит слова Бьервига Nettavisen.