Вероника Степанова: мысли уже в гонке

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала фото перед стартом третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Сегодня, 11 декабря, пройдёт спринтерская гонка свободным стилем.

«Да, мысли уже в гонке», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

В квалификации спринта выступят россиянки Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований

11 декабря

14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.

16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.



12 декабря

13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.

16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.