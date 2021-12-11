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Вероника Степанова: мысли уже в гонке

Вероника Степанова: мысли уже в гонке
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Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала фото перед стартом третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Сегодня, 11 декабря, пройдёт спринтерская гонка свободным стилем.

«Да, мысли уже в гонке», — подписала снимок спортсменка.

Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой

В квалификации спринта выступят россиянки Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина.

Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.

12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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