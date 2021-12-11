Вероника Степанова: мысли уже в гонке

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала фото перед стартом третьего этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария). Сегодня, 11 декабря, пройдёт спринтерская гонка свободным стилем.
«Да, мысли уже в гонке», — подписала снимок спортсменка.
Фото: «Инстаграм» Вероники Степановой
В квалификации спринта выступят россиянки Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина.
Лыжные гонки. Кубок мира. Третий этап. Давос, Швейцария. Расписание соревнований
11 декабря
14:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины.
16:15 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины.
12 декабря
13:40 — гонка на 15 км, свободный стиль, раздельный старт, мужчины.
16:00 — гонка на 10 км, свободный стиль, раздельный старт, женщины.
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