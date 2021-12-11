Терезе Йохауг рассказала, как относится к поражениям от Фриды Карлссон

14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о том, что в текущем сезоне с ней соперничает шведка Фрида Карлссон.

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) Карлссон опередила Йохауг на 0,3 секунды в коньковой «разделке» на 10 км. На старте сезона в Руке (Финляндия) Фрида также заняла первое место в классической «разделке», а Терезе в той гонке стала второй. В гонке преследования норвежка сократила преимущества и обошла шведку.

«Меня это подстёгивает. Это здорово для нашего спорта, это повышает интерес к нему. Я замечаю, как люди вокруг начали говорить: «Боже мой, как интересно наблюдать за женскими лыжными гонками.

На Олимпиаде будет сложно, но я готова к этому. Фрида добилась успехов, другие девушки тоже могут подтянуться. Дело не только в золотых медалях, я хочу бежать ещё быстрее. И дни в Давосе пошли мне на пользу. Сейчас у меня нет преимущества над Карлссон, она фаворит. Она в форме и бежит очень быстро», — приводит слова Йохауг TV2.