Йоханнес Клебо: не жду пика своей формы раньше февраля

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё решение остаться на высотном сборе в Давосе (Швейцария) до конца декабря, то есть до старта многодневки «Тур де Ски».

Сегодня, 11 декабря в Давосе стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования откроют спринты.

«На мой взгляд, это правильное решение – нужно как можно дольше пробыть на высоте, тем самым как можно лучше акклиматизироваться. Мне нужно накопить опыт пребывания в горах за короткий период.

Чувствую, что моё тело постепенно находит свои кондиции, я прихожу в форму. Я надеюсь на медленный, но стабильный рост показателей. Но пик не должен начаться раньше февраля», — приводит слова Клебо VG.