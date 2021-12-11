Йоханнес Клебо: не жду пика своей формы раньше февраля
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал своё решение остаться на высотном сборе в Давосе (Швейцария) до конца декабря, то есть до старта многодневки «Тур де Ски».
Сегодня, 11 декабря в Давосе стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам, соревнования откроют спринты.
«На мой взгляд, это правильное решение – нужно как можно дольше пробыть на высоте, тем самым как можно лучше акклиматизироваться. Мне нужно накопить опыт пребывания в горах за короткий период.
Чувствую, что моё тело постепенно находит свои кондиции, я прихожу в форму. Я надеюсь на медленный, но стабильный рост показателей. Но пик не должен начаться раньше февраля», — приводит слова Клебо VG.
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