Александр Большунов отказался от участия в спринте на этапе КМ в Давосе из-за недомогания

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустит спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) из-за лёгкого недомогания, вызванного простудой, сообщает корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов.

Отмечается, что участие Большунова в коньковой «разделке» на 15 км, которая пройдёт завтра, 12 декабря, также находится под вопросом.

Квалификация мужского спринта начнётся в 13:45 мск. Четвертьфиналы стартуют в 16:15 мск. В заявку сборной России попали Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых и Артём Мальцев.

Большунов является вице-лидером общего зачёта Кубка мира в текущем сезоне. Его опережает норвежец Йоханнес Клебо, который выступит в этом спринте.