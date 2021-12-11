Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Непряева, Ступак и Мацокина узнали соперниц в 1/4 финала спринта в Давосе

Непряева, Ступак и Мацокина узнали соперниц в 1/4 финала спринта в Давосе
Комментарии

Три российские лыжницы преодолели квалификацию в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Юлия Ступак стала девятой, Наталья Непряева — 10-й, Христина Мацокина — 21-й.

Непряева выступит во втором четвертьфинале. Её соперницами будут Эва Уревц (Словения), Надине Фендрих (Швейцария), Катержина Янатова (Чехия), Катри Люлюнперя (Финляндия) и Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

Ступак выйдет на старт во втором четвертьфинале вместе с Майей Дальквист (Швеция), Лоттой Уднес Венг (Норвегия), Джессикой Диггинс (США), Колеттой Ридцек (Германия) и Викторией Карль (Германия).

Мацокина стартует в четвёртом забеге. Её оппонентками будут Тириль Уднес Венг (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Грета Лоран (Италия), Хэйли Свирбул (США) и Матильде Мюрвольд (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Устюгов и Терентьев будут биться с Клебо! LIVE Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Устюгов и Терентьев будут биться с Клебо! LIVE
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021