Непряева, Ступак и Мацокина узнали соперниц в 1/4 финала спринта в Давосе

Три российские лыжницы преодолели квалификацию в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Юлия Ступак стала девятой, Наталья Непряева — 10-й, Христина Мацокина — 21-й.

Непряева выступит во втором четвертьфинале. Её соперницами будут Эва Уревц (Словения), Надине Фендрих (Швейцария), Катержина Янатова (Чехия), Катри Люлюнперя (Финляндия) и Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия).

Ступак выйдет на старт во втором четвертьфинале вместе с Майей Дальквист (Швеция), Лоттой Уднес Венг (Норвегия), Джессикой Диггинс (США), Колеттой Ридцек (Германия) и Викторией Карль (Германия).

Мацокина стартует в четвёртом забеге. Её оппонентками будут Тириль Уднес Венг (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Грета Лоран (Италия), Хэйли Свирбул (США) и Матильде Мюрвольд (Норвегия).