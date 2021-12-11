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Тренер сборной Норвегии: я скучал по сильным русским лыжницам

Тренер сборной Норвегии: я скучал по сильным русским лыжницам
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Уле Мортен Иверсен признался, что очень рад появлению нового поколения сильных российских лыжниц. На минувшем этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) женская сборная России выиграла эстафету.

«В последние годы в женских российских лыжах всё было очень плохо. Но теперь появляются новые лица — время пришло. Я скучал по сильным русским лыжницам. Для спорта важна борьба. Рост конкуренции в этом сезоне я считаю позитивным моментом. Появилось больше девушек из разных стран, которые близки к топ-местам. Нам это нужно. Что может быть лучше?» — приводит слова Иверсена VG.

Сегодня, 11 декабря, на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдут спринтерские гонки.

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