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Клебо стал соперником Устюгова в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Давосе

Клебо стал соперником Устюгова в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Давосе
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Четыре российских лыжника преодолели квалификацию в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Сергей Устюгов стал шестым, Александр Терентьев – 17-м, Артём Мальцев – 23-м, Глеб Ретивых – 27-м.

Устюгов выступит в первом четвертьфинале, где также представлены победитель квалификации норвежец Йоханнес Клебо, чех Михал Новак и другие.

Ретивых попал в третий четвертьфинал. Среди прочих его соперниками станут норвежцы Эрик Вальнес и Пол Голберг, а также француз Лука Шанава.

Терентьев и Мальцев выступят в заключительном, пятом четвертьфинале.

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