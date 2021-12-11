Непряева и Ступак вышли в полуфинал спринта в Давосе, Мацокина — нет

Российская лыжница Наталья Непряева вышла в полуфинал спринта коньковым ходом на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Она показала второй результат в своём четвертьфинале. Непряева соревновалась в первом заезде стадии, где показала время 2 минуты 43,68 секунды.
Также пробилась в полуфинал, заняв второе место во втором четвертьфинале, другая россиянка Юлия Ступак с результатом 2 минуты 45,56 секунды.
Христина Мацокина, ещё одна представительница России, в четвёртом заезде четвертьфинала заняла 6-е место с результатом 2 минуты 47,44 секунды. Она не смогла пробиться в полуфинальную стадию спринта.
Напомним, в квалификации спринта в топ-30 оказались три российские лыжницы, преодолевшие квалификацию. Юлия Ступак стала девятой (+4,76), Наталья Непряева — 10-й (+4,83), Христина Мацокина — 21-й (+7,02). Победила Эва Уревц из Словении (2.43,23).
Российские лыжницы Татьяна Сорина (33-я), Вероника Степанова (46-я), Анастасия Фалеева (56-я) и Лилия Васильева (69-я) не смогли попасть в четвертьфинал.
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