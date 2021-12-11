Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Не сегодня». Вероника Степанова опубликовала пост после неудачи в спринте

«Не сегодня». Вероника Степанова опубликовала пост после неудачи в спринте
Комментарии

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в своём «инстаграме» после неудачного выступления в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В квалификации она продемонстрировала 46-й результат и не смогла пробиться в четвертьфинал.

«Не сегодня», — написала Степанова.

Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой

Квалификацию преодолели Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина. Не смогли пройти отбор Татьяна Сорина (33-я), Вероника Степанова (46-я), Анастасия Фалеева (56-я) и Лилия Васильева (69-я).

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Эва Уревц (Словения) — 2.43,23.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1,65.
3. Анамария Лампич (Словения) +2,96.

Новость по теме
«Мы проиграли эстафету биатлонисткам». Вероника Степанова опубликовала эмоциональный пост
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021