«Не сегодня». Вероника Степанова опубликовала пост после неудачи в спринте

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала пост в своём «инстаграме» после неудачного выступления в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В квалификации она продемонстрировала 46-й результат и не смогла пробиться в четвертьфинал.
«Не сегодня», — написала Степанова.
Пост доступен в «инстаграме» Вероники Степановой
Квалификацию преодолели Юлия Ступак, Наталья Непряева и Христина Мацокина. Не смогли пройти отбор Татьяна Сорина (33-я), Вероника Степанова (46-я), Анастасия Фалеева (56-я) и Лилия Васильева (69-я).
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос, Швейцария
Женщины. Спринт, свободный стиль. Квалификация
1. Эва Уревц (Словения) — 2.43,23.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1,65.
3. Анамария Лампич (Словения) +2,96.
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