Соперник Глеба Ретивых в спринте неожиданно упал. Его никто не трогал

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Во время четвертьфинального забега в спринте свободным стилем у мужчин, в котором принимал участие россиянин Глеб Ретивых, упал финский лыжник Юусо Хаарала. Примечательно, что никакого столкновения с соперниками не было.

Глеб в своём старте стал третьим и не сумел пробиться в полуфинал. Борьбу продолжают Сергей Устюгов и Александр Терентьев.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.