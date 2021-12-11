Соперник Глеба Ретивых в спринте неожиданно упал. Его никто не трогал
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В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Во время четвертьфинального забега в спринте свободным стилем у мужчин, в котором принимал участие россиянин Глеб Ретивых, упал финский лыжник Юусо Хаарала. Примечательно, что никакого столкновения с соперниками не было.
Глеб в своём старте стал третьим и не сумел пробиться в полуфинал. Борьбу продолжают Сергей Устюгов и Александр Терентьев.
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.
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