Норвежский лыжник Скар сбил француза Же. Судьи его дисквалифицировали
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В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Французский лыжник Рено Же упал во время четвертьфинала в Давосе. Его коснулся норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар. Судьи рассмотрели инцидент и сняли норвежца с соревнований.
По итогам этого четвертьфинала в следующий раунд пробились Эвен Нортуг (Норвегия) и Роман Шаад (Швейцария).
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.
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