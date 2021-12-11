Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский лыжник Скар сбил француза Же. Судьи его дисквалифицировали

Норвежский лыжник Скар сбил француза Же. Судьи его дисквалифицировали
Комментарии

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Французский лыжник Рено Же упал во время четвертьфинала в Давосе. Его коснулся норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар. Судьи рассмотрели инцидент и сняли норвежца с соревнований.

По итогам этого четвертьфинала в следующий раунд пробились Эвен Нортуг (Норвегия) и Роман Шаад (Швейцария).

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021