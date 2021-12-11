Норвежский лыжник Скар сбил француза Же. Судьи его дисквалифицировали

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Французский лыжник Рено Же упал во время четвертьфинала в Давосе. Его коснулся норвежский лыжник Синдре Бьёрнестад Скар. Судьи рассмотрели инцидент и сняли норвежца с соревнований.

По итогам этого четвертьфинала в следующий раунд пробились Эвен Нортуг (Норвегия) и Роман Шаад (Швейцария).

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.