Наталья Непряева и Юлия Ступак не вышли в финал спринта в Давосе
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В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак не вышли в финал спринта.
Непряева стала четвёртой в своём полуфинале, а Ступак — шестой. Наталье не хватило совсем немного для того, чтобы отобраться в решающий раунд в роли лаки-лузера.
Первое место в забеге заняла шведская спортсменка Майя Дальквист. Американка Рози Бреннен показала второй результат, Надине Фендрих (Швейцария) финишировала третьей. Эти три лыжницы примут участие в финале.
Из второго полуфинала в решающий раунд отобрались Анамария Лампич (Словения), Эмма Рибом (Швеция), Тириль Уднес Венг (Норвегия).
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