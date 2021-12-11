Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе КМ в Давосе

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира завершился женский спринт. Победительницей соревнований стала шведка Майя Дальквист. Второе место заняла швейцарка Надине Феднрих. Тройку лучших замкнула Анамария Лампич из Словении.

Дальквист преодолела дистанцию за 2 минуты и 43 секунды. Фендрих уступила ей 0,34 секунды. Отставание Лампич от победительницы составило 0,74 секунды.

Российские лыжницы не сумели выйти в финал турнира. Наталья Непряева стала четвёртой в своём полуфинале, а Юлия Ступак — шестой. Наталье не хватило совсем немного для того, чтобы отобраться в решающий раунд в роли лаки-лузера.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Женщины