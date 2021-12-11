Майя Дальквист прокомментировала победу в спринте с Юлией Ступак и Натальей Непряевой

Шведская спортсменка Майя Дальквист прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Она заняла первое место в забеге с россиянками Натальей Непряевой и Юлией Ступак.
«Третья победа подряд в спринте на этапах Кубка мира. Это просто сумасшествие! Трасса тяжелее, чем кажется. Меня выворачивало наизнанку. Ощущения очень классные, но такие же были и на предыдущих этапах, когда я побеждала», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».
В финал не смогли пробиться россиянки Наталья Непряева и Юлия Ступак. Обе россиянки выступали в первом полуфинале. Непряева заняла четвёртое место, Ступак стала шестой. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря. Наталье не хватило совсем немного для того, чтобы отобраться в решающий раунд в роли лаки-лузера.
- 11 декабря 2021
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