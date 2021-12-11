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Сергей Устюгов гарантировал себе место в составе сборной России на Олимпиаде-2022

Сергей Устюгов гарантировал себе место в составе сборной России на Олимпиаде-2022
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Российский лыжник Сергей Устюгов гарантировал себе место в сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он завоевал серебро в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и таким образом выполнил критерий отбора.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов освобождён от отбора на Олимпиаду. Также она объявила, что в состав попадёт Александр Терентьев, выигравший спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Для остальных критерий отбора — попадание в топ-3 в какой-либо из квалификационных гонок. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин в Руке.

Победителем спринта в Давосе стал норвежец Йоханнес Клебо.

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