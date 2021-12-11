Сергей Устюгов гарантировал себе место в составе сборной России на Олимпиаде-2022
Поделиться
Российский лыжник Сергей Устюгов гарантировал себе место в сборной на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Он завоевал серебро в спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) и таким образом выполнил критерий отбора.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов освобождён от отбора на Олимпиаду. Также она объявила, что в состав попадёт Александр Терентьев, выигравший спринт классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Для остальных критерий отбора — попадание в топ-3 в какой-либо из квалификационных гонок. Этот критерий выполнил Алексей Червоткин в Руке.
Победителем спринта в Давосе стал норвежец Йоханнес Клебо.
Новость по темеСергей Устюгов поздравил Йоханнеса Клебо с победой в спринте
Комментарии
- 11 декабря 2021
-
18:52
-
18:41
-
18:31
-
18:24
-
18:24
-
18:24
-
18:15
-
18:15
-
18:05
-
17:58
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:41
-
17:39
-
17:33
-
17:20
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
16:50
-
16:48
-
16:33
-
16:30
-
15:26
-
15:22
-
15:20
-
14:53
-
14:45
-
14:28
-
14:08
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:53
Партнерский контент