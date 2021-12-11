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Нортуг оценил манёвр Клебо в борьбе с Устюговым

Нортуг оценил манёвр Клебо в борьбе с Устюговым
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил манёвр лидера норвежской команды Йоханнеса Клебо, опередившего россиянина Сергея Устюгова перед финишной прямой решающей гонки спринта на третьем этапе Кубка мира в Давосе.

«У него очень много карт в рукаве. Только Клебо настолько разносторонний. Это искусство на лыжах, и никто не делает это настолько элегантно и хорошо, как Йоханнес», — приводит слова Нортуга NRK со ссылкой на TV2.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.

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