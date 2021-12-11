Крянин: задача Устюгова — победить Клебо, в спринте он единственный создал сопротивление

Вице-президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин высказался о результате спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо. Россиянин Сергей Устюгов завершил гонку на втором месте.
«Как и говорилось, задача Сергея на сезон – создать сопротивление и победить лучшего спринтера и финишёра Олимпиады — Клебо. Понятное дело, что первые этапы были вообще не пиком формы Сергея, он и сейчас не на пике. Но настрой и работа выстроены на Олимпиаду. Устюгов будет только улучшаться, он двигается в правильном направлении, что показывает это серебро. Сергей был единственным, кто оказал сопротивление Йоханессу.
Олимпиада – главная задача этого сезона, это главные старты четырёхлетия. Все помыслы и подготовка идут только на Пекин», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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