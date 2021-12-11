В сборной России оценили серебряную медаль Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Давосе
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, серебряную медаль завоевал россиянин Сергей Устюгов.
«Очень приятно, что Сергей набирает форму и появляется психологическая уверенность. Он провёл достаточно уверенно сегодняшнюю гонку. Нам остаётся только радоваться, когда наши люди зарабатывают медали, и уверенно, что важно, попадают в них», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Лидер сборной России Александр Большунов пропустил гонку из-за недомогания. Позднее в сборной подчеркнули, что речь идёт о простуде, а не коронавирусе.
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