В сборной России оценили серебряную медаль Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Давосе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, серебряную медаль завоевал россиянин Сергей Устюгов.



«Очень приятно, что Сергей набирает форму и появляется психологическая уверенность. Он провёл достаточно уверенно сегодняшнюю гонку. Нам остаётся только радоваться, когда наши люди зарабатывают медали, и уверенно, что важно, попадают в них», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Лидер сборной России Александр Большунов пропустил гонку из-за недомогания. Позднее в сборной подчеркнули, что речь идёт о простуде, а не коронавирусе.

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