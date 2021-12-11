Клебо и Устюгов прикасались к болельщикам, на которых не было масок. Фото

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо и россиянин Сергей Устюгов после мужского спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) устроили круги почёта и прикасались к болельщикам, стоявшим у финиша.



На Клебо и Устюгове были перчатки, но на них не было масок. Зрители также были без масок. Сейчас на Кубке мира установлены строгие правила в связи с угрозой распространения коронавируса, и спортсменов призывают исключать какой-либо риск подхватить инфекцию.

Напомним, Устюгов лидировал перед заключительной прямой, но Клебо сумел его ловко пройти и не упустил победу.



Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87

3. Ришар Жуве (Франция) +1,23.