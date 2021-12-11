«Доказал, что может биться за победу с Клебо». Турышев — о серебре Устюгова в спринте

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал результат спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, серебряную медаль завоевал россиянин Сергей Устюгов.
«Как оценивать второе место в квалификационном спринте на Олимпиаду? Очень хорошо и здорово. Сергей сегодня показал, что может биться за победу с Клебо — Йоханнес был обыгран в полуфинале. Устюгов оправдал не только наши ожидания, но и ожидания вообще всех вокруг. Сергей показал, что гонка в Лиллехаммере оказалось обычным стечением обстоятельств. В Норвегии он не смог показать себя с лучшей стороны. Этап в Давосе доказывает, что Устюгов готов к сезону», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 11 декабря 2021
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