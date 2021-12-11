Майя Дальквист: казалось абсолютно безумным, что сегодня вновь удастся выиграть

Шведская лыжница Майя Дальквист, ставшая победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), прокомментировала свой успех. Спортсменка призналась, что изначально не ощущала в себе сил для победы.
«Когда проснулась сегодня утром, думала, что чувствую себя уставшей. Когда прошла квалификацию, подумала: «надеюсь, с каждым стартом будет становиться лучше». Несколько забегов помогли мне проснуться.
Мне казалось абсолютно безумным, что сегодня вновь удастся выиграть.
В этом сезоне я чувствую себя стабильнее и сильнее. Моя техника стала намного лучше. В олимпийский сезон я достигла ещё большего уровня, чем могла предположить», — сказала Дальквист в интервью FIS.
Российские лыжницы не сумели выйти в финал турнира. Наталья Непряева стала четвёртой в своём полуфинале, а Юлия Ступак — шестой. Наталье не хватило совсем немного для того, чтобы отобраться в решающий раунд в роли лаки-лузера.
- 11 декабря 2021
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