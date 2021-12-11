Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Майя Дальквист: казалось абсолютно безумным, что сегодня вновь удастся выиграть

Майя Дальквист: казалось абсолютно безумным, что сегодня вновь удастся выиграть
Комментарии

Шведская лыжница Майя Дальквист, ставшая победителем спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), прокомментировала свой успех. Спортсменка призналась, что изначально не ощущала в себе сил для победы.

«Когда проснулась сегодня утром, думала, что чувствую себя уставшей. Когда прошла квалификацию, подумала: «надеюсь, с каждым стартом будет становиться лучше». Несколько забегов помогли мне проснуться.

Мне казалось абсолютно безумным, что сегодня вновь удастся выиграть.

В этом сезоне я чувствую себя стабильнее и сильнее. Моя техника стала намного лучше. В олимпийский сезон я достигла ещё большего уровня, чем могла предположить», — сказала Дальквист в интервью FIS.

Российские лыжницы не сумели выйти в финал турнира. Наталья Непряева стала четвёртой в своём полуфинале, а Юлия Ступак — шестой. Наталье не хватило совсем немного для того, чтобы отобраться в решающий раунд в роли лаки-лузера.

Новость по теме
Шведка Дальквист выиграла спринт на этапе КМ в Давосе
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021