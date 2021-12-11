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«Это было невероятно!» Фендрих эмоционально отреагировала на серебро в спринте в Давосе

«Это было невероятно!» Фендрих эмоционально отреагировала на серебро в спринте в Давосе
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Швейцарская лыжница Надине Фендрих прокомментировала результат спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Она стала серебряным призёром, уступив лишь шведке Майе Дальквист.

«Это было невероятно! В прошлом году я остановилась в шаге от подиума, и сказала себе, что попробую сделать это в следующем году при болельщиках на стадионе. И очень хорошо, что мне удалось сделать это сегодня.

В последние годы уровень конкуренции в спринтерских гонках очень высок. Здесь много сильных спортсменок, которые могут бороться за подиум. И я горжусь быть одной из них.

Большая мотивация перед Олимпиадой, и я с нетерпением жду следующих гонок, чтобы вновь побороться за подиум», — сказала Фендрих в интервью FIS.

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