Видео: сражение Устюгова и Клебо за победу в спринте

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся мужской спринт. Россиянин Сергей Устюгов лидировал до последнего поворота, но норвежец Йоханнес Клебо смог протиснуться по внутреннему радиусу и в итоге победил.



Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 22 секунды. Устюгов уступил победителю 0,87 секунды.

Видео доступно на канале «Eurosport Россия» в YouTube. Права принадлежат Eurosport.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин – не сумели пройти отбор в квалификации.



Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины



1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84

2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87

3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.