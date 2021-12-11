Видео: сражение Устюгова и Клебо за победу в спринте

В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся мужской спринт. Россиянин Сергей Устюгов лидировал до последнего поворота, но норвежец Йоханнес Клебо смог протиснуться по внутреннему радиусу и в итоге победил.
Клебо преодолел дистанцию за 2 минуты 22 секунды. Устюгов уступил победителю 0,87 секунды.
Видео доступно на канале «Eurosport Россия» в YouTube. Права принадлежат Eurosport.
Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин – не сумели пройти отбор в квалификации.
Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
3. Ришар Жуве (Франция) + 1,23.
- 11 декабря 2021
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