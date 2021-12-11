Клебо: первый круг прошёл спокойно, а затем был подарок от Устюгова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, как шла борьба в мужском спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). На входе в последний поворот ему удалось опередить россиянина Сергея Устюгова, который пытался сбросить соперников, но в итоге финишировал вторым.



«Первый круг прошёл спокойно, и нужно было просто занять хорошую позицию. А затем был подарок от Устюгова, взвинтившего темп. Оставалось только держаться за его спиной перед развязкой гонки», — приводит слова Клебо VG.



Напомним, из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин – не сумели пройти отбор в квалификации.