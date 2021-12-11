Крамер оценил тактику Устюгова в борьбе с Клебо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер поделился мнением о выступлении россиянина Сергея Устюгова в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). 29-летний спортсмен попытался сбросить соперников мощным рывком, но Йоханнес Клебо удержался за ним, а перед последним поворотом норвежец вышел на первое место. В итоге у Сергея серебро.



«Было хорошо опробовать такую тактику, потому что мы знаем, что Клебо — самый быстрый на последних ста метрах. Рад снова видеть Сергея на этом уровне», — приводит слова Крамера VG.



Напомним, из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Александр Терентьев дошёл до полуфинала, а другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин – не сумели пройти отбор в квалификации.