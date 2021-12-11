Тренер сборной Норвегии высказался о форме Йохауг

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Оле Мортен Иверсен прокомментировал ситуацию со звёздной лыжницей Терезе Йохауг. Спортсменка признавалась, что пока её форма оставляет желать лучшего. Несмотря на средние результаты, Иверсен поддержал спортсменку и выразил уверенность, что она вскоре прибавит.



«Терезе должна набрать форму через несколько недель, когда она поработает в условиях высокогорья. Она сможет насладиться спокойной атмосферой в живописных местах. Это важно для неё. Она будет полностью готова к Олимпийским играм», — цитирует Иверсена VG.



Йохауг — 14-кратная чемпионка мира, трёхкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. В нынешнем сезоне Йохауг пока проигрывает конкуренцию шведке Фриде Карлссон.

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