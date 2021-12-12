Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Устюгова и Большунова
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиян в общем зачёте Кубка мира — 2021/2022 после серебра на коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
3. Александр Большунов (Россия) – 267.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
6. Ришар Жуве (Франция) — 210.
7. Александр Терентьев (Россия) – 197.
8. Алексей Червоткин (Россия) — 188.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
10. Иван Якимушкин (Россия) — 151...
11. Артём Мальцев (Россия) — 147...
17. Илья Семиков (Россия) — 100...
29. Глеб Ретивых (Россия) — 63...
33. Денис Спицов (Россия) — 56...
46. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
61. Андрей Мельниченко (Россия) — 20.

В лыжной сборной России — новый лидер. Устюгов вновь в призах даже с болями в боку! В лыжной сборной России — новый лидер. Устюгов вновь в призах даже с болями в боку!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021