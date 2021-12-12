Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Устюгова и Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиян в общем зачёте Кубка мира — 2021/2022 после серебра на коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.
2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.
3. Александр Большунов (Россия) – 267.
4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.
5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.
6. Ришар Жуве (Франция) — 210.
7. Александр Терентьев (Россия) – 197.
8. Алексей Червоткин (Россия) — 188.
9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.
10. Иван Якимушкин (Россия) — 151...
11. Артём Мальцев (Россия) — 147...
17. Илья Семиков (Россия) — 100...
29. Глеб Ретивых (Россия) — 63...
33. Денис Спицов (Россия) — 56...
46. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
61. Андрей Мельниченко (Россия) — 20.
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