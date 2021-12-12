Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Клебо увеличил отрыв от Устюгова и Большунова

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо увеличил отрыв от россиян в общем зачёте Кубка мира — 2021/2022 после серебра на коньковой «разделке» на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 476.

2. Сергей Устюгов (Россия) – 315.

3. Александр Большунов (Россия) – 267.

4. Эрик Вальнес (Норвегия) – 241.

5. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 225.

6. Ришар Жуве (Франция) — 210.

7. Александр Терентьев (Россия) – 197.

8. Алексей Червоткин (Россия) — 188.

9. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 162.

10. Иван Якимушкин (Россия) — 151...

11. Артём Мальцев (Россия) — 147...

17. Илья Семиков (Россия) — 100...

29. Глеб Ретивых (Россия) — 63...

33. Денис Спицов (Россия) — 56...

46. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

61. Андрей Мельниченко (Россия) — 20.