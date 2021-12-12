Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Йохауг поднялась на 2-е место, Непряева — шестая

Норвежская лыжница Терезе Йохауг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира после третьего этапа в Давосе (Швейцария).
Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, второй стала американка Джессика Диггинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 339.
4. Рози Бреннен (США) – 328.
5. Джессика Диггинс (США) — 267.
6. Наталья Непряева (Россия) – 197.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.
9. Хейди Венг (Норвегия) – 175.
10. Катарина Хенниг (Германия) – 157…
15. Татьяна Сорина (Россия) — 123…
19. Юлия Ступак (Россия) – 115…
27. Вероника Степанова (Россия) — 65…
41. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
48. Лилия Васильева (Россия) – 27.
- 12 декабря 2021
-
18:46
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:39
-
16:55
-
16:52
-
16:18
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
13:50
-
13:43
-
12:59
-
12:23
-
12:12
-
10:42
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
01:40
-
00:52
-
00:02
- 11 декабря 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:33
-
22:56
-
22:45
-
21:04
-
20:38