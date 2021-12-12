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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, женщины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Йохауг поднялась на 2-е место, Непряева — шестая
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Норвежская лыжница Терезе Йохауг поднялась на второе место в общем зачёте Кубка мира после третьего этапа в Давосе (Швейцария).

Йохауг выиграла коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км, второй стала американка Джессика Диггинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 400.
2. Терезе Йохауг (Норвегия) – 375.
3. Майя Дальквист (Швеция) – 339.
4. Рози Бреннен (США) – 328.
5. Джессика Диггинс (США) — 267.
6. Наталья Непряева (Россия) – 197.
7. Надине Фендрих (Швейцария) — 195.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 184.
9. Хейди Венг (Норвегия) – 175.
10. Катарина Хенниг (Германия) – 157…
15. Татьяна Сорина (Россия) — 123…
19. Юлия Ступак (Россия) – 115…
27. Вероника Степанова (Россия) — 65…
41. Анастасия Рыгалина (Россия) – 35…
48. Лилия Васильева (Россия) – 27.

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