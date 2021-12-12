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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, 3-й этап, Давос, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия опережает Россию на 282 очка
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Гонка с раздельного старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе не изменила расклад сил в зачёте мужского Кубка наций. Лидерство сохранила сборная Норвегии, которая опережает российскую команду на 282 очка. У идущей на третьей позиции сборной Франции 526 баллов.

Напомним, что коньковую «разделку» выиграл норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Серебро завоевал его соотечественник Йоханнес Клебо, бронзу – россиянин Сергей Устюгов. В топ-10 вошли россияне Артём Мальцев и Иван Якимушкин.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1460 очков.
2. Россия — 1178.
3. Франция — 526.
4. Финляндия — 339.
5. Швеция — 330.
6. Италия — 250.
7. США — 245.
8. Германия — 236.
9. Швейцария — 224.
10. Чехия — 165.

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