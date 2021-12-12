Зачёт Кубка наций среди мужчин: Норвегия опережает Россию на 282 очка
Поделиться
Гонка с раздельного старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе не изменила расклад сил в зачёте мужского Кубка наций. Лидерство сохранила сборная Норвегии, которая опережает российскую команду на 282 очка. У идущей на третьей позиции сборной Франции 526 баллов.
Напомним, что коньковую «разделку» выиграл норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Серебро завоевал его соотечественник Йоханнес Клебо, бронзу – россиянин Сергей Устюгов. В топ-10 вошли россияне Артём Мальцев и Иван Якимушкин.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 1460 очков.
2. Россия — 1178.
3. Франция — 526.
4. Финляндия — 339.
5. Швеция — 330.
6. Италия — 250.
7. США — 245.
8. Германия — 236.
9. Швейцария — 224.
10. Чехия — 165.
Комментарии
- 12 декабря 2021
-
18:46
-
18:31
-
18:15
-
17:54
-
17:39
-
16:55
-
16:52
-
16:18
-
15:34
-
15:25
-
15:15
-
15:03
-
14:59
-
14:47
-
13:50
-
13:43
-
12:59
-
12:23
-
12:12
-
10:42
-
10:29
-
10:12
-
10:00
-
09:37
-
09:18
-
01:40
-
00:52
-
00:02
- 11 декабря 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:33
-
22:56
-
22:45
-
21:04
-
20:38
Партнерский контент