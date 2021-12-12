Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция сохранила лидерство, Россия — четвёртая

Гонка с раздельного старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе не изменила расклад сил в зачёте женского Кубка наций. Лидерство сохранила сборная Швеции. Второе место занимает команда Норвегии. На третьей позиции располагаются американские лыжницы.

Сборная России занимает четвёртое место, более чем в два раза отставая от лидера.

Напомним, коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе выиграла норвежка Терезе Йохауг, второй стала американка Джессика Дигинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 1329.

2. Норвегия — 1091.

3. США — 760.

4. Россия — 620.

5. Финляндия — 506.

6. Германия — 400.

7. Швейцария — 225.

8. Словения — 204.

9. Италия — 184.

10. Чехия — 101.