Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Швеция сохранила лидерство, Россия — четвёртая

Гонка с раздельного старта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе не изменила расклад сил в зачёте женского Кубка наций. Лидерство сохранила сборная Швеции. Второе место занимает команда Норвегии. На третьей позиции располагаются американские лыжницы.
Сборная России занимает четвёртое место, более чем в два раза отставая от лидера.
Напомним, коньковую гонку с раздельным стартом на 10 км на этапе Кубка мира в Давосе выиграла норвежка Терезе Йохауг, второй стала американка Джессика Дигинс, тройку призёров замкнула шведка Фрида Карлссон. Лучший результат среди россиянок показала 20-летняя Вероника Степанова, она заняла 10-е место.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 1329.
2. Норвегия — 1091.
3. США — 760.
4. Россия — 620.
5. Финляндия — 506.
6. Германия — 400.
7. Швейцария — 225.
8. Словения — 204.
9. Италия — 184.
10. Чехия — 101.
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