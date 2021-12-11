Тренер сборной России: мы приближаемся к Клебо, постараемся стать ещё лучше к Олимпиаде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о результате спринта на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Лидер сборной России Александр Большунов отказался от участия в гонке из-за недомогания.
«Бороться с Клебо на финише всегда сложно. Лучше попробовать оторваться от него пораньше. Думаю, с такой тактикой больше шансов. В то же время мы знаем, что у него хорошая техника на спусках. Клебо выполнил идеальный манёвр перед последним поворотом. Я был удивлён. Никогда не знаешь, что будет делать Йоханнес. Знаем, что сейчас он лучший финишёр, но мы к нему приближаемся. Постараемся стать ещё сильнее к Олимпиаде в Пекине. Было приятно вновь увидеть такого Устюгова. Он показал себя как в спринте, так и на дистанции», — приводит слова Крамера Dagbladet.
- 11 декабря 2021
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