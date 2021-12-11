Клебо объяснил, почему пошёл на рискованный обгон Устюгова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Титулованный норвежец выиграл гонку, опередив россиянина Сергея Устюгова, ставшего вторым.



В начале спринта Устюгов попытался сразу оторваться от оппонентов, но Клебо удержался за спиной соперника. А в концовке норвежец обогнал россиянина.



«Я чувствовал, что у меня достаточно высокая скорость, чтобы быть первым в повороте. Мне просто нужно было либо впрыгнуть туда, либо выбрать проход по внешнему радиусу. Наверное, можно назвать этот манёвр рискованным. Но в то же время я думаю, что из таких решений извлекаешь уроки. Я бы сделал то же самое снова. У тебя мало времени, приходится решать за одну секунду. Если начинаешь сомневаться, то ничего не выйдет», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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