Стартовый порядок российских лыжниц на гонку на 10 км на этапе КМ в Давосе

12 декабря на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоится женская гонка на 10 км. В соревнованиях примут участие семь лыжниц из России.
Первой на дистанцию из россиянок уйдёт Лилия Васильева, она получила 3-й стартовый номер. Следующей стартует Анастасия Рыгалина.
Наталья Непряева начнёт гонку 44-й, а вскоре после неё стартует и Юлия Ступак (50). Также в этой гонке примут участие россиянки Татьяна Сорина (56), Вероника Степанова (62) и Евгения Крупницкая (70).
Шведка Фрида Карлссон начнёт гонку 32-й. Норвежка Терезе Йохауг стартует 34-й, а американка Джессика Диггинс — 52-й.
Женская индивидуальная гонка начнётся в 16:00 мск.
Карлссон возглавляет индивидуальный зачёт, набрав 340 очков. На втором месте её соотечественница Майя Дальквист (332), тройку лучших замыкает Рози Бреннен из США (278). Лучшая из россиянок Наталья Непряева занимает 8-е место, набрав 183 балла.
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