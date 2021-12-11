Стартовый порядок российских лыжниц на гонку на 10 км на этапе КМ в Давосе

12 декабря на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоится женская гонка на 10 км. В соревнованиях примут участие семь лыжниц из России.



Первой на дистанцию из россиянок уйдёт Лилия Васильева, она получила 3-й стартовый номер. Следующей стартует Анастасия Рыгалина.

Наталья Непряева начнёт гонку 44-й, а вскоре после неё стартует и Юлия Ступак (50). Также в этой гонке примут участие россиянки Татьяна Сорина (56), Вероника Степанова (62) и Евгения Крупницкая (70).

Шведка Фрида Карлссон начнёт гонку 32-й. Норвежка Терезе Йохауг стартует 34-й, а американка Джессика Диггинс — 52-й.

Женская индивидуальная гонка начнётся в 16:00 мск.

Карлссон возглавляет индивидуальный зачёт, набрав 340 очков. На втором месте её соотечественница Майя Дальквист (332), тройку лучших замыкает Рози Бреннен из США (278). Лучшая из россиянок Наталья Непряева занимает 8-е место, набрав 183 балла.