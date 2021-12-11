Йоханнес Клебо: перед стартом гонки был настроен скептически
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал победу в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). В финале спринта он обогнал россиянина Сергея Устюгова, который стал вторым.
«Была непростая борьба против Устюгова, да и против остальных ребят в финале. Было весело, и я чувствовал себя отлично в гонке. Хотя перед стартом был настроен скептически, потому что шёл снег, погода менялась. Мне кажется, не всем сегодня удалось подстроиться. Конечно, здорово пересечь линию финиша первым», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что лидер сборной России Александр Большунов снялся с гонки из-за плохого самочувствия. Он также не примет участия в индивидуальной гонке, которая будет проходить в Давосе 12 декабря.
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