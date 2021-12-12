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Стартовый порядок российских лыжников на гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе

Стартовый порядок российских лыжников на гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе
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12 декабря на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе (Швейцария) состоится индивидуальная гонка на 15 км. Российскую сборную будут представлять семь спортсменов.

Первым на дистанцию уйдёт Андрей Ларьков, он получил 34-й стартовый номер. Вскоре после него начнёт гонку Андрей Мельниченко (36), а затем и Денис Спицов (39). Алексей Червоткин стартует 48-м, а Сергей Устюгов — 50-м. Также на старт выйдут россияне Артём Мальцев (52) и Иван Якимушкин (58). Норвежец Йоханне Клебо начнёт гонку под 44-м номером.

Лидер сборной России Александр Большунов не примет участия в гонке из-за недомогания. Он также пропустил спринт, проходивший 11 декабря.

Клебо лидирует в общем зачёте. Он набрал 396 очков. Второе место занимает Устюгов (255), а третье — Большунов (245).

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