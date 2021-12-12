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Церемония награждения Клебо, Устюгова и Жуве после мужского спринта. Видео

Церемония награждения Клебо, Устюгова и Жуве после мужского спринта. Видео
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В Давосе (Швейцария) на третьем этапе Кубка мира по лыжным гонкам состоялся мужской спринт. Россиянин Сергей Устюгов лидировал до последнего поворота, но норвежец Йоханнес Клебо смог протиснуться по внутреннему радиусу и в итоге победил. Третье место занял представитель Франции Ришар Жуве, который отстал от лидера на 1,23.

Предлагаем посмотреть церемонию награждения спортсменов после гонки.

Видео доступно на канале FIS Cross Country в YouTube. Права принадлежат Eurosport.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). Спринт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,84
2. Сергей Устюгов (Россия) + 0,87
3. Ришар Жуве (Франция) +1,23.

Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов.

Большунов заболел и не вышел на старт. Но Клебо едва убежал от другого россиянина! Большунов заболел и не вышел на старт. Но Клебо едва убежал от другого россиянина!
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