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Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы над Устюговым в спринте в Давосе

Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после победы над Устюговым в спринте в Давосе
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост в «Инстаграме» после очередной победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира. Это произошло в Давосе (Швейцария). На входе в последний поворот Клебо удалось опередить россиянина Сергея Устюгова, который пытался сбросить соперников, но в итоге финишировал вторым.

«Мне нравится Давос», — подписал фотографию Клебо.

Публикация доступна в «инстаграме» Йоханнеса Клебо.

Напомним, из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Тем самым Клебо упрочил свои позиции, в данный момент у него 396 очков, на второе место переместился Устюгов, у которого 255 очков.

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