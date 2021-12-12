Клебо признался, что будет опасаться Устюгова на Олимпийских играх в Пекине

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо оценил форму россиянина Сергея Устюгова на старте олимпийского сезона – 2021/2022.
Ранее Клебо и Устюгов боролись за победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). На входе в последний поворот Клебо удалось опередить Устюгова, который пытался сбросить соперников, но в итоге финишировал вторым. Напомним, из-за плохого самочувствия со спринта снялся являвшийся перед гонкой вице-лидером общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов.
«Устюгов выглядит бодрее, чем когда-либо. За этим интересно наблюдать. Безусловно, он будет очень опасен в следующих гонках. Это же касается и того, что будет на Олимпийских играх», — приводит слова Клебо VG.
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