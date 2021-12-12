Норвежец Вальнес — об Устюгове: он такой огромный, на все атаки у него есть ответы

Норвежский лыжник Эрик Вальнес оценил состояние россиянина Сергея Устюгова на старте олимпийского сезона – 2021/2022.

«Он силён. Я пытался атаковать его как в полуфинале, так и в финале, но он такой огромный и на всё у него есть ответы. Он действительно очень силён и всю зиму будет доставлять нам трудности. Этой зимой он хорош во всём: и в «коньке», и в классике, и в спринте, и на дистанции. Он является универсальным гонщиком мирового класса», — приводит слова Вальнеса VG.

Ранее Устюгов боролся за победу в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) с норвежцем Йоханнесом Клебо. На входе в последний поворот Клебо удалось опередить Устюгова, который пытался сбросить соперников, но в итоге финишировал вторым. Вальнес в той гонке финишировал четвёртым.