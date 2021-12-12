Четырёхкратный олимпийский чемпион Колонья назвал своего злейшего конкурента в карьере

Швейцарский лыжник Дарио Колонья заявил, что его злейшим конкурентом в карьере был норвежец Петтер Нортуг.

Также швейцарец назвал худшую гонку, в которой участвовал.

«Не знаю. Но знаю, что самым горьким был момент, когда я упал на последнем повороте во время марафона на Олимпийских играх в Ванкувере. Возможно, я и не победил бы Нортуга, но я уверен, что падение отняло у меня медаль», — приводит слова Колоньи TV2.

Напомним, олимпийский сезон – 2021/2022 станет для Колоньи последним в карьере.

35-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира, четырёхкратный победитель лыжной многодневки «Тур де Ски».