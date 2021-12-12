Большунов намерен принять участие в мужской «разделке» Кубка мира в Давосе

Российский лыжник Александр Большунов намерен выйти на старт 15-километровой гонки свободным стилем, которая пройдёт в рамках третьего этапа Кубка мира в Давосе сегодня, 12 декабря. Об этом сообщает телеграм-канал «На 25-м километре» со ссылкой на прямой эфир в «Инстаграме» бывшего российского лыжника Александра Легкова.
Напомним, вчера, 11 декабря, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов пропустил спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) из-за лёгкого недомогания, вызванного простудой.
Отмечалось, что участие Большунова в коньковой «разделке» на 15 км, которая должна пройти сегодня, 12 декабря, также было под вопросом.
Мужская «разделка» на 15 километров в рамках этапа Кубка мира в Давосе стартует в 13:40 по московскому времени.
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