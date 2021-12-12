Стало известно, сколько всего километров преодолел Устюгов в спринте на этапе КМ в Давосе

Стало известно, сколько километров пробежал российский лыжник Сергей Устюгов, участвуя накануне в спринте на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

Устюгов боролся за победу в спринте с норвежцем Йоханнесом Клебо. На входе в последний поворот Клебо удалось опередить Устюгова, который пытался сбросить соперников, но в итоге финишировал вторым. Третье место занял француз Ришар Жуве. Напомним, из-за плохого самочувствия со спринта снялся являвшийся перед гонкой вице-лидером общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов.

В общей сложности Устюгов преодолел дистанцию в 41,46 км (время — 4 часа 50 минут). Он поделился этой информацией с корреспондентом «Матч ТВ» Андреем Романовым, прислав ему фото своих умных часов.