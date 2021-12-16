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Лыжные гонки, 4-й этап Кубка мира — 2021/2022, Дрезден, расписание трансляций

Расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене
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С 18 по 19 декабря в Дрездене (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия. Расписание трансляций
18 декабря
11:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).
13:30 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

19 декабря
12:00 — командный спринт, свободный стиль, полуфинал, мужчины и женщины («Матч ТВ»).
14:00 — командный спринт, свободный стиль, финал, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).

В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.

У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.

Лыжные гонки: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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