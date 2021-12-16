Расписание трансляций 4-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене

С 18 по 19 декабря в Дрездене (Германия) пройдёт четвёртый этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» представляет расписание трансляций.

Лыжные гонки. Кубок мира. Четвёртый этап. Дрезден, Германия. Расписание трансляций

18 декабря

11:00 мск — спринт, свободный стиль, квалификация, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

13:30 — спринт, свободный стиль, финалы, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).



19 декабря

12:00 — командный спринт, свободный стиль, полуфинал, мужчины и женщины («Матч ТВ»).

14:00 — командный спринт, свободный стиль, финал, мужчины и женщины («Матч ТВ», Eurosport 2).



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов.



У женщин лидирует шведка Фрида Карлссон. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на шестой позиции.