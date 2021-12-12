Устюгов взял бронзу в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе, проиграв двум норвежцам

В Давосе (Швейцария) состоялась мужская коньковая «разделка» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам. Победу в ней одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап.

Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 15 км.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.20,4

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 22,9 секунды.

3. Сергей Устюгов (Россия) +27,2...

7. Артём Мальцев +39,4...

9. Иван Якимушкин +52,0...

12. Александр Большунов +1.09,7.

13. Андрей Мельниченко +1.13,1.

Также сегодня, 12 декабря, на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки — в 16:00 мск.