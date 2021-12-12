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Устюгов взял бронзу в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе, проиграв двум норвежцам

Устюгов взял бронзу в коньковой «разделке» на этапе КМ в Давосе, проиграв двум норвежцам
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В Давосе (Швейцария) состоялась мужская коньковая «разделка» на 15 км в рамках третьего этапа Кубка мира – 2021/2022 по лыжным гонкам. Победу в ней одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.

Лыжные гонки. Кубок мира. Давос (Швейцария). 3-й этап.
Мужчины. Индивидуальная гонка. Свободный стиль, 15 км.

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 32.20,4
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание 22,9 секунды.
3. Сергей Устюгов (Россия) +27,2...
7. Артём Мальцев +39,4...
9. Иван Якимушкин +52,0...
12. Александр Большунов +1.09,7.
13. Андрей Мельниченко +1.13,1.

Также сегодня, 12 декабря, на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки — в 16:00 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2021/22. Этап 3, Давос, Швейцария
Мужчины. 15 км. Свободный стиль.
12 декабря 2021, воскресенье. 13:40 МСК
Окончено
1
Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
32:20.4
2
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
+22.9
3
Сергей Устюгов
Россия
+27.2
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