Турышев — о бронзе Устюгова: чем ближе к Олимпийским играм, тем лучше

Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, прокомментировал результат коньковой «разделки» на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Победу в гонке одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, вторым стал лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо, тройку призёров замкнул россиянин Сергей Устюгов.

«Вчера Устюгов был второй, сегодня третий — это отличный результат на одном этапе. Видно, что Сергей набирает форму, на каждом этапе показывает более успешные результаты. Сейчас идёт усиленная подготовка, чем ближе к Олимпийским играм — тем лучше», — сказал Турышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Также сегодня, 12 декабря на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки в 16:00 мск.