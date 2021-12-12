Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В сборной России объяснили, почему Большунов решил выйти на старт индивидуальной гонки

В сборной России объяснили, почему Большунов решил выйти на старт индивидуальной гонки
Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер команды Александр Большунов решил выйти на старт мужской «разделки» в Давосе (Швейцария).

«Устюгов улучшает состояние, потихоньку возвращается. Всё идёт по плану к Пекину. Всё хорошо. Большунов? Я не хотел, чтобы он стартовал. Было принято им решение перед гонкой, что надо выходить на старт. У него был небольшой насморк, першило горло, но он решил, что надо всё равно бежать. Он не гнался за результатом, не выкладывался на 200%. Провёл скоростную тренировку, потому что понял, что супер состояния сегодня нет, поэтому не врабатывался на полную», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Бородавко рассказал о состоянии Большунова, лыжник пропустил спринт из-за болезни
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021