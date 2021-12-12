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Йоханнес Клебо прокомментировал второе место в «разделке» на этапе КМ в Давосе

Йоханнес Клебо прокомментировал второе место в «разделке» на этапе КМ в Давосе
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился эмоциями после коньковой «разделки» на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария). Клебо показал второй результат, гонку выиграл его соотечественник Симен Хегстад Крюгер, третье место занял россиянин Сергей Устюгов.

Лидер сборной России Александр Большунов выступал на фоне недомогания и занял 12-е место.

«Это, наверное, лучшая дистанционная гонка коньком, которую я проводил когда-либо. Ещё больше радует, что это произошло на высоте, ведь Олимпиада тоже будет на высоте. Поэтому чувствую, что сегодня всё делаю правильно при подготовке», — приводит слова Клебо Nettavisen.

Также сегодня, 12 декабря, на старт коньковой «разделки» на 10 км выйдут женщины. Начало гонки — в 16:00 мск.

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